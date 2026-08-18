Kicillof lanza el Consejo de la Economía del Conocimiento
Este martes, el Gobernador y el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, presentarán oficialmente el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), espacio que conducirá el Intendente de Escobar Ariel Sujarchuk.
Este martes se presentará oficialmente el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC), una nueva estructura diseñada para articular políticas públicas, potenciar el desarrollo científico y generar empleo de calidad en todo el territorio bonaerense.
El acto de lanzamiento estará encabezado por Axel Kicillof, el Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el Intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien asumirá la presidencia del nuevo organismo.
Además, estarán presentes representantes de empresas, universidades, cámaras empresarias, sindicatos y organismos públicos que conformarán la mesa de trabajo.
“El COPEC propone sentar en una misma mesa al sector privado, al sector público, a los gremios, las universidades y las startups. La Provincia ya viene trabajando en la materia, pero ahora amplía el alcance para generar este consejo junto a un gobernador que impulsa la iniciativa para transformarla en políticas de futuro”, expresó Sujarchuk.
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