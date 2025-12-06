El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó este viernes el Operativo Verano 2026 en el mirador Néstor Kirchner de Punta Lara, acompañado por el intendente de Ensenada, Mario Secco. El despliegue incluye tareas de prevención, cuidado y asistencia para vecinos y turistas durante la temporada estival.

Ads

En su discurso, Kicillof destacó la transformación de la zona ribereña: “Es un orgullo ver cómo se ha transformado este espacio que antes estaba alambrado y nadie podía disfrutar: gracias a un Estado presente, hoy Punta Lara es una opción pública y gratuita para todos”.

Sin embargo, advirtió que la temporada será compleja por el impacto económico: “Va a ser muy difícil debido a las políticas del Gobierno nacional. Javier Milei destruye el turismo local y excluye a las mayorías para beneficiar a unos poquitos. El sector turístico es uno de los tantos que sufre cierre de empresas, despidos y el aumento de la morosidad de las familias que no pueden pagar la tarjeta”.

👮‍♂️🏖 Kicillof lanzó el Operativo Verano 2026 en Punta Lara y criticó las políticas de Milei: "Destruye el turismo local"https://t.co/dZBcO3WpGK pic.twitter.com/EAJ9RHPtoQ — LaNoticia1.com (@lanoticia1) December 6, 2025

El mandatario provincial aseguró que su gestión seguirá otro rumbo: “Trabajamos para construir una alternativa más igualitaria, equitativa y que amplíe derechos”.

Ads

El Operativo Verano contará con 56 guardavidas, servicio de emergencias médicas, control urbano, bomberos, policía y prefectura. Punta Lara ofrece paradores con fogones, mesas, bancos y luminarias, además de atractivos como Isla Santiago, Pueblo Turístico y la Reserva Natural Punta Lara, considerada la de mayor biodiversidad de la región.

Secco celebró la recuperación del paseo costero: “Prometimos que la costa sería para todo el mundo y lo cumplimos. Queremos que este espacio sea de disfrute para todas las familias”.

Durante la jornada, Kicillof también participó del cierre del programa Jóvenes y Memoria, donde estudiantes bonaerenses presentaron investigaciones sobre Derechos Humanos.

Ads

Del acto formaron parte funcionarios provinciales y municipales, entre ellos Santiago Pérez Teruel, Soledad Martínez, Matías Moreno, Hugo Obed y Dora Barrancos.