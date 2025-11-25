Axel Kicillof iniciará su jornada en Necochea a las 11.00, cuando encabece junto a Arturo Rojas la presentación las nuevas instalaciones de la Comisaría Segunda de Quequén, ubicada en calle 527 N° 2448. Se trata de una obra de remodelación integral de la infraestructura del edificio de la sede policial.

Luego, cerca del mediodía los dirigentes realizarán una recorrida por el Centro Integral Municipal, en calle 79 N° 3740, donde se entregará una ambulancia al sistema público de Salud.

A su vez, a las 12.30 Kicillof y Rojas impulsarán la reinauguración del Jardín de Infantes N° 919, en calle 63 N° 4914, obra edilicia que había quedado suspendida y por el trabajo conjunto de la Provincia y el Municipio se pudo concretar este 2025.

