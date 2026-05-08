Axel Kicillof llegará a Córdoba acompañando por el sindicalista Héctor Daer, ex triunviro de la CGT y líder de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad. Ambos cerrarán el congreso de FATSA en La Falda.

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Luego, el Gobernador presentará su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional.

De esta manera, Kicillof, que aspira a ser el candidato presidencial de la oposición el año próximo, comenzará a medir el clima social en el distrito más complejo para el kirchnerismo en todo el país.

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Este viernes presento el libro "De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico" en el auditorio de la UTN Córdoba.



¡Los espero! pic.twitter.com/FcbYVqA4Vw — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 7, 2026

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