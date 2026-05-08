Kicillof lleva su agenda a Córdoba, el distrito más complicado para su armado
El Gobernador bonaerense desembarcará este viernes en la capital cordobesa para presentar su libro "De Smith a Keynes". La actividad servirá como termómetro para la elaboración de la campaña de 2027.
Axel Kicillof llegará a Córdoba acompañando por el sindicalista Héctor Daer, ex triunviro de la CGT y líder de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad. Ambos cerrarán el congreso de FATSA en La Falda.
Luego, el Gobernador presentará su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”, en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional.
De esta manera, Kicillof, que aspira a ser el candidato presidencial de la oposición el año próximo, comenzará a medir el clima social en el distrito más complejo para el kirchnerismo en todo el país.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión