Poco antes de este mediodía, Axel Kicillof será recibido por Carlos Sadir. De similar modo que lo ha hecho en otras escalas de su gira por provincias gobernadas por distintas fuerzas políticas, el mandatario bonaerense y aspirante a la Presidencia mantendrá una reunión de trabajo orientada a la firma de convenios bilaterales de cooperación, buscando consolidar nuevos territorios.

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El acto central, a su vez, será en Palpalá, desde las 13.00 Allí Kicillof encabezará el acto político central en la cancha de básquet del Club Zapla, junto a referentes territoriales, intendentes, legisladores, sindicatos y militantes del justicialismo jujeño.

Desde el MDF remarcan que estas recorridas buscan tejer un armado federal amplio, apostando a construir una alternativa con volumen nacional.

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Kicillof viene cumplimentando su agenda federal desde hace rato, tratando de robustecer su armado, mostrar músculo interno y posicionarse como el principal candidato opositor a Javier Milei.

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