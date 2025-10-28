"Tenemos que reconstruir la fuerza política. Incluso ganamos unas elecciones con una fuerza política que no pudo reordenarse. Hay que ampliar y tenemos condiciones muy buenas", dijo Axel Kicillof en declaraciones televisivas tras la derrota del domingo (y la victoria del 7 de septiembre).

Ads

Y con respecto a 2027, sostuvo: "Macri ganó en el 17, pero luego terminó perdiendo. En la Argentina las intermedias no son medida de lo que puede pasar después en las presidenciales, aunque hay que tomar nota y analizar".

A su vez, volvió a hacer hincapié en los comicios bonaerenses: “Ganamos la elección en septiembre, pero no quita que ahora perdimos y tenemos que analizar. No le han puesto un clavo a nadie”.

Ads

Puede interesarte

Ads