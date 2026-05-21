“Mientras el Gobierno nacional abandonó todas las obras de vivienda, en la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando para que todos puedan acceder a la casa propia. Nos quieren hacer creer que el Estado no sirve y hay que destruirlo, pero aquí fue la inversión pública la que permitió construir este barrio para que el personal policial de Marcos Paz pueda vivir con la dignidad que se merece”, dijo Axel Kicillof desde Marcos Paz.

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Las viviendas ubicadas en el barrio El Prado fueron destinadas a personal de la Policía provincial y forman parte de un proyecto habitacional de 41 casas. Mediante una inversión total de $408 millones, las unidades fueron construidas por la Cooperativa Alfil y poseen redes de agua, cloacas y gas, se informó oficialmente.

A su vez, la ampliación del centro universitario se llevó adelante a través de un subsidio del Programa Puentes, que permitió la incorporación de nuevas aulas, áreas administrativas y la ampliación de accesos; como así también la adquisición de equipamiento tecnológico e informático.

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“Sabemos que con las leyes muchas veces no alcanza y que, para que se cumplan los derechos, hace falta decisión política y compromiso: eso es lo que hacemos con el Programa Puentes para que la educación superior sea una realidad también en los distritos del interior. Frente a un Gobierno nacional que ataca al sistema universitario, nuestra defensa es redoblar los esfuerzos para ampliarlo y expandirlo en cada rincón de la Provincia”, concluyó el Gobernador.

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