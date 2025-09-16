Javier Milei "está construyendo un falso superávit a costa de no pagar compromisos que tiene el Estado Nacional”, dijo Axel Kicillof en declaraciones televisivas, y catalogó su gestión como una "carnicería de empresas”.

Además, sostuvo que la inflación no es la que el Gobierno esperaba, y tampoco el valor del dólar, que se disparó en los últimos días. “Lo único que tienen es el superávit”, dijo, y en ese sentido recalcó que se basa en no cumplir con las obligaciones y con la Constitución.

Sobre el discurso en Cadena Nacional del Presidente, el Gobernador señaló que la frase "lo peor ya pasó" que utilizó Milei al presentar el Presupuesto 2026 ya la había empleado Mauricio Macri en la apertura de sesiones ordinarias del 2018. Recurrió a una "familia de frases remanidas de la derecha argentina" que “fracasaron todas”, dijo Kicillof.

Por último defendió la estatización de YPF que llevó a cabo cuando se desempeñó como Ministro de Cristina Kirchner: "Estuvo bien hecha”. “Había que recuperar YPF, porque con Repsol había caído un 40% la producción de gas y petróleo, y faltaban reservas en dólares para importar”, destacó.

