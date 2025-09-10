En declaraciones televisivas, y mientras espera ser convocado por el Presidente, Axel Kicillof criticó la estrategia de campaña de La Libertad Avanza, a la que calificó de "provocadora" y "agresiva", y criticó: "Milei puso todas las fichas en la Provincia de Buenos Aires. Fue a provocar, despreció a los bonaerenses, desfinanció a la Provincia... ¿Y así esperaba ganar la elección? Perdieron en más de 100 distritos".

Además, sentenció: "Dijo que iba a pintar la provincia de violeta, pero se ve que no había pintura ese día. La provincia quedó celeste".

Por último, el Gobernador advirtió que el mensaje de las urnas es claro y que el Jefe de Estado deberá "revisar" su rumbo porque la gente "no está de acuerdo" con sus políticas económicas. “El llamado de atención viene de las urnas. Milei va a tener que revisar esto porque la gente no está de acuerdo”, ahondó.

