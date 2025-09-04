Axel Kicillof indicó que La Libertad Avanza "armó un acto (en Moreno) para 20 mil personas y estuvo muy lejos de eso", y arremetió: "Hubo que invertir en el operativo policial de Nación y Provincia porque lo quisieron hacer ahí, que dada la concurrencia, lo podrían haber hecho en un gimnasio cerrado. No había necesidad de hacer tanta parafernalia para algo tan pequeño".

Además, agregó: "Lo más significativo es que Milei se abrazó con Karina y no están registrando el golpe que se produjo en los últimos días lo que se conocieron de los audios de Spagnuolo, con quien se juntaba todo el tiempo", en relación al escándalo por las grabaciones de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

"El Gobierno de Milei nos trata de distraer con distintas medidas como la mordaza a los periodistas. Nos acusa de algo y nos persigue a quienes nos acusa", lanzó el Gobernador en declaraciones televisivas.

Por otro lado, con respecto a Fuerza Patria, dijo: “Hemos inaugurado obras antes de la veda. Estuvimos recorriendo y viendo la catástrofe industrial y productiva que produjo el Gobierno de Javier Milei. Se hizo una campaña anclada en los territorios”.

