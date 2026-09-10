“Misiones tiene enormes riquezas y gente de laburo, pero hoy su actividad forestal cae por decisión de Milei. La producción yerbatera atraviesa una crisis profunda después de que destruyeran el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y también está golpeado el turismo interno. En tres años de gestión, Milei no le trajo nada positivo a la provincia de Misiones: se la pasa viajando por el mundo, pero ser presidente es darle respuestas al pueblo”, dijo Axel Kicillof.

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Y añadió: “Esta crisis no es circunstancial ni se va a solucionar sola: es el modelo que quieren para la Argentina, un programa que busca convertirnos en una nación dependiente, con menos trabajo y menos derechos".

“Quieren transformar la matriz productiva y por eso van contra la industria y contra el federalismo. Ninguna provincia se va a salvar sola porque el problema es nacional: no es culpa del pequeño productor ni del trabajador misionero, es culpa de Milei”, prosiguió el titular del PJ bonaerense.

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En este marco, destacó: “Vinimos a escuchar, a sentir lo que pasa y a entender de primera mano cuáles son los problemas para que, cuando tengamos de nuevo un gobierno peronista, podamos darles soluciones y respuestas”. "Tenemos que ser miles los que expliquemos que cinco años más de estas políticas nos llevarían a un precipicio y los que trabajemos para construir, desde abajo hacia arriba, una alternativa nacional que sea el camino para volver a ser una patria libre, justa y soberana”, concluyó.

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