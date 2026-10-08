El mandatario provincial Axel Kicillof participará este jueves en el Teatro Argentino de la apertura de la jornada por los 150 años de la Ley N°988 de Educación Común en territorio bonaerense.

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Del encuentro participarán autoridades educativas, funcionarios de otras provincias y especialistas vinculados al sistema escolar.

Se prevé que que el Gobernador vuelva a poner el foco en Javier Milei en un contexto signado por los recortes de Nación al presupuesto educativo, principalmente el universitario.

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