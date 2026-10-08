Kicillof participa de jornada por los 150 años de la Ley N° 988 de Educación Común de la Provincia
El Gobernador bonaerense cumplirá este jueves agenda en La Plata. Se prevé que vuelva a apuntarle al Presidente Javier Milei, en un contexto de fuerte antagonismo por la educación pública.
El mandatario provincial Axel Kicillof participará este jueves en el Teatro Argentino de la apertura de la jornada por los 150 años de la Ley N°988 de Educación Común en territorio bonaerense.
Del encuentro participarán autoridades educativas, funcionarios de otras provincias y especialistas vinculados al sistema escolar.
Se prevé que que el Gobernador vuelva a poner el foco en Javier Milei en un contexto signado por los recortes de Nación al presupuesto educativo, principalmente el universitario.
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