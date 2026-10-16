La segunda Cumbre Federal de Logística abordará infraestructura, conectividad y competitividad de las economías regionales.

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La apertura estará a cargo de los gobernadores Axel Kicillof, Martín Llaryora, Juan Pablo Valdés, Rogelio Frigerio y Elías Suárez. Vale destacar que el programa oficial incluye debates sobre agroindustria, hidrocarburos, minería y obstáculos regulatorios y operativos del transporte.

De la cumbre participará el Jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en medio de los reclamos por la coparticipación y la concreción de obras.

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