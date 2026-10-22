Axel Kicillof participará este kueves del Encuentro Bonaerense Emprendedor, impulsado por el Banco Provincia, en el marco del otorgamiento del crédito número 500.000 de las líneas de Provincia Microcréditos.

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Además, el mandatario, en el Salón Dorado de la Gobernación, encabezará la entrega del Premio Hebe Uhart de Novela 2026, organizado por Ediciones Bonaerenses. El primer premio será para Alfredo Merlo por Un mundo por destruir, mientras que Viviana Bernad recibirá una mención especial por Entonces, mi vida vendrá hacia mí.

El certamen recibió 434 novelas provenientes de 75 municipios.

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