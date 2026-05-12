El gobernador Axel Kicillof participó este martes de la Marcha Federal Universitaria realizada en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en defensa de la educación pública.

Ads

Al respecto, Kicillof afirmó: “Javier Milei tiene que entender que la defensa de la universidad pública no es solo una reivindicación de los estudiantes y los docentes: es una lucha de todo el pueblo argentino”. “En estos tres años muchos profesores e investigadores han tenido que dejar sus puestos de trabajo por la tremenda caída de sus salarios. Ese es el resultado de un Gobierno nacional que está empecinado en destruir el futuro del país”, agregó.

“El Presidente ataca a la universidad libre y gratuita porque es la mejor herramienta de movilidad social ascendente que tenemos para construir una sociedad más justa y con mayor igualdad de oportunidades”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “Acompañamos esta marcha federal para defender a los pibes y pibas que quieren estudiar y soñar con un futuro mejor para ellos y para todos los argentinos”.

Ads

La universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta de igualdad que nos hace un país más justo. pic.twitter.com/CnJs4xfGNo — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 12, 2026

El mandatario también se expresó a través de las redes sociales donde subrayó que “la universidad pública argentina no es un privilegio, es una conquista de nuestro pueblo y una herramienta de igualdad que nos hace un país más justo”.

Asimismo recalcó que “en toda la provincia de Buenos Aires se respira universidad pública: las familias bonaerenses conocen el orgullo de que un hijo o hija pueda estudiar y llegar a ser médico, arquitecta, abogado o investigador, aunque sus padres no hayan tenido esa oportunidad”.

Ads

“Mientras Milei profundiza el ajuste recortando el presupuesto, asfixia a los docentes destruyendo sus salarios y desfinancia la investigación y las becas; miles de argentinos nos convocamos en una nueva Marcha Federal Universitaria. Porque defender la universidad pública, gratuita y de calidad es defender la industria, el trabajo, la ciencia y el futuro de la Argentina”, concluyó.

Estuvieron presentes también miembros del gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, legisladores, y representantes del sector universitario, científico y tecnológico.

Puede interesarte