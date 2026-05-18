A 104 años de su creación, el Museo Provincial de Bellas Artes “Emilio Pettoruti”, dependiente del Instituto Cultural, volvió a abrir las puertas de su sede.

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La reapertura coincide con en el Día Internacional de los Museos y cierra un proceso de puesta en valor iniciado en 2022 sobre las áreas de exhibición, las reservas y los espacios de trabajo.

El gobernador Axel Kicillof recorrió este el Museo junto a la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y el director de la institución, Federico Ruvituso.

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Las obras inauguradas se centraron en tres dimensiones: mejorar y ampliar la exhibición y el acceso del público; reconstruir los espacios de guardado; y remodelar y optimizar los espacios de trabajo.

Además, la reinauguración contó con la presencia de funcionarios provinciales, decanos, directores de diferentes museos y artistas.

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A lo largo de más de un siglo, el Museo reunió una colección de más de 4.000 obras de arte argentino, latinoamericano y europeo, que lo constituye en la tercera colección de arte público más grande del país. Fue dirigido por personalidades centrales del campo artístico, entre las que se destaca Emilio Pettoruti, el célebre pintor moderno que hoy le da su nombre.

“Durante décadas, la falta de inversión sostenida afectó las condiciones de preservación, investigación y accesibilidad pública del patrimonio. Muchas de las obras permanecieron fuera de exhibición, casi invisibilizadas para los y las bonaerenses, y expuestas al peligro de un daño irreparable”, señalaron desde el Instituto Cultural.

El Museo fue inaugurado el 29 de abril de 1922. Hasta 1930, fue dirigido por Ernestina Rivademar, pintora, gestora y cineasta platense. Entre 1930 y 1947, Pettoruti llevó adelante una gestión transformadora que lo convirtió en un importante centro artístico.