Axel Kicillof participó este jueves del 8° Congreso Internacional de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), desarrollado en el auditorio de la Bolsa de Cereales en la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema “Las cooperativas, protagonistas del desarrollo argentino”.

En ese marco, Kicillof afirmó: “En la provincia de Buenos Aires tenemos una inmensa batería de políticas orientadas a promover la actividad de los pequeños productores y las cooperativas rurales”. “Desde el primer día acompañamos al sector porque somos conscientes de que no somos una provincia dedicada a la especulación financiera, sino al trabajo y la producción”, agregó.

El congreso reúne a productores, referentes de federaciones agrarias y dirigentes con el objetivo de visibilizar el rol protagónico de las cooperativas en el desarrollo del país. En tanto, es un espacio de análisis de la situación actual que atraviesa el sector cooperativo agrario y de debate sobre los desafíos a futuro de la actividad. El encuentro contó también con stands donde se exhibieron productos como leche, vino, miel, arroz y yerba, provenientes de distintas federaciones.

“En la Argentina hemos padecido gobiernos que se oponían a las cooperativas, pero nunca antes habíamos visto uno como el de Javier Milei, que valora la concentración económica y está a favor de los monopolios”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Sus políticas económicas no sólo no están pensadas para el desarrollo de nuestro país, sino que además se desentienden de lo ocurre en el día a día de las pymes, los pequeños productores y las familias”.

Asimismo, Kicillof sostuvo: “Vamos a seguir recorriendo los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y trabajando para dar respuestas a las necesidades del interior con mejores caminos rurales, más escuelas, conectividad e inversión en seguridad”.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el asociativismo y el cooperativismo: estamos convencidos de que el pequeño productor es la base fundamental de la vida en el interior bonaerense”, concluyó.