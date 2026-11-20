Axel Kicillof dijo presente en el Gran Premio Internacional Dardo Rocha, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el intendente local, Julio Alak; el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; y el administrador del predio, Mariano Cowen.

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Luego, el Gobernador bonaerense se dirigió a Plaza Moreno, donde presenció los festejos por el aniversario de la ciudad capital con distintos espectáculos culturales.

Se sumaron la Ministra de Género, Estela Díaz; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y funcionarios municipales.

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