Kicillof prohibió a sus funcionarios viajar al Mundial 2026: "Si alguno va, que presente la renuncia"
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, reveló que el Ejecutivo provincial pidió a la AFA el listado de personas que habían solicitado entradas para el Mundial y confirmó que ya detectaron a un funcionario. “Lo llamé y le dije que devuelva las entradas”, contó. La decisión se da en medio de la crisis económica y tras la polémica por un intendente que pidió licencia para viajar a Estados Unidos.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires endureció su postura de cara al Mundial 2026 y dejó una advertencia contundente para todos sus funcionarios: no podrán viajar a ver a la Selección argentina. La definición fue confirmada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, quien incluso reveló que ya encontraron a un integrante de la gestión que había solicitado entradas.
“Pedí a la AFA un listado de las personas que habían pedido entradas para el Mundial para saber si algún funcionario de la gestión viajaba. Encontré a uno, lo llamé y le dije que devuelva las entradas”, afirmó Bianco.
El funcionario agregó una frase todavía más tajante: “A la Selección la alentamos desde la Provincia de Buenos Aires. Si alguno va, que presente la renuncia”.
La información fue dada a conocer por la periodista María Belén Bartoli , quien a través de sus redes sociales detalló que el gobernador Axel Kicillof bajó una directiva expresa a todo su gabinete para evitar viajes al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Según trascendió, la preocupación en la Provincia pasa por el impacto político que podría generar una imagen de funcionarios viajando al exterior en medio de la crisis económica, los recortes de fondos nacionales y las dificultades financieras que atraviesa la gestión bonaerense.
En ese contexto, Bianco sostuvo que quienes quieran acompañar a la Selección podrán hacerlo “desde sus casas o en los fan fest que se van a organizar en los municipios”, en coordinación con la AFA de Claudio Tapia.
La decisión también tomó relevancia luego de que se conociera el caso del intendente de Funes, Santa Fe, Roly Santacroce, quien pidió licencia para viajar al Mundial junto a un grupo de amigos. “Vamos y nos olvidamos de todo”, aseguró el jefe comunal, que contó que asistió a seis Copas del Mundo anteriores y que esta vez planea permanecer entre 15 y 20 días fuera del país.
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