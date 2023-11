Se aproxima el 10 de diciembre y el equipo de gobierno de Axel Kicillof se reconfigura en base a las candidaturas para las que postularon los miembros del gabinete provincial; en este sentido, Sergio Berni anunció que dejará su actual cargo al frente de la cartera de Seguridad para asumir su banca en la cámara alta.

"A partir del 10 de diciembre voy a ser senador de la provincia de Buenos Aires", confirmó el ministro bonaerense en una entrevista con A24. De este modo, se suma a Julio Alak quien dejará el ministerio de Justicia y Derechos Humanos para asumir como intendente de La Plata. Y en la Octava también, la presidenta del Instituto cultural, Florencia Saintout, hará lo propio para ocupar su puesto en el Senado.

Durante la entrevista en el canal de televisión, Berni adelantó que su gestión como Senador estará orientada a "darle las herramientas al poder judicial para que no pueda hacerse el distraído en esos grises que hay a la hora de interpretar las leyes. Y también generar un sistema de resultados del poder judicial".

En relación al balotaje y el candidato presidencial de UxP, el ministro opinó “Sergio Massa tiene templanza, no es casual que con todos los problemas económicos que tenemos, ganó las elecciones, porque más allá de todo no se corre del eje, está enfocado en solucionar los problemas de Argentina, y la gente sabe que no es el responsable de sequía y se arremangó cuando tomó los problemas del país y tomó decisiones”.

En esa línea agregó: “Nadie puede cuantificar lo que no se ve. Todos pensamos en cuánto está el dólar, pero nadie sabe a cuanto estaría si no estaría Sergio Massa, se votó a un hombre que tomó un compromiso y con todas las dificultades estamos equilibrados y con buenas miras hacia el futuro. Refinanció con el FMI y va a sacar al país adelante”.

En cuanto a la fórmula presidencial de la oposición expresó: “Me preocupa de Javier Milei su alianza con Mauricio Macri y que entró en pánico cuando perdió las elecciones. Es la primera vez que veo que Milei fue a lo de Macri a claudicar sus ideas, fue a pedir auxilio, y la gente ve que no tiene la fortaleza para afrontar todos sus problemas”.

En tanto que en relación a la candidata a la vicepresidencia de LLA y su vínculo con el servicio militar opinó: “Si bien muchas parte de las Fuerzas Armadas apoyan a Victoria Villarroel, en las últimas semanas están cambiando de opinión. El Ejército está colaborando en muchos lugares del país pero no pueden suplir a las fuerzas de seguridad”.

Entre los miembros del gabinete bonaerense que fueron candidatos en las elecciones generales también se encuentra el ministro de Infraestructura, Leonardo Nardini quién fue reelecto en Malvinas Argentinas. Cabe destacar que de forma interina, es Noelia Correa quien actualmente está al frente del municipio desde septiembre del 2021 cuando Nardini asumió el cargo en la Provincia. Por otra parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aún no confirmó si asumirá como concejal en Moreno o continuará bajo el ala de Kicillof en la Gobernación.