Para el gobernador Kicillof, señaló que la posibilidad de la transferencia de los hospitales implica “desentenderse” de áreas críticas como la salud y la educación. “En la Constitución en ningún lado dice que no se encarga de nada. Esto no está escrito y no es lo que pensaban los que redactaron la Constitución de 1853”, sostuvo.

El planteo de Nación, adelantado recientemente por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sugiere que los hospitales nacionales pasarían a ser gestionados por los gobernadores, liberando así al Gobierno nacional de sus obligaciones financieras y administrativas en este ámbito.

Este esquema afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de hospitales nacionales. Kicillof criticó el proyecto calificándolo de “ideológico y de ajuste selectivo”.

En declaraciones a Radio 10, el gobernador advirtió que esta política no representa simplemente una “descentralización”, sino una “deserción” de responsabilidades esenciales: “Es un Estado que decide correrse de áreas fundamentales y se aleja de sus obligaciones históricas. Las provincias cedemos fondos al Estado nacional para que realice tareas claves, no solo para solventar intereses financieros”.

Entre las instituciones afectadas estarían los hospitales de alta complejidad como el “Néstor Kirchner - El Cruce” en Florencio Varela, el “Profesor Alejandro Posadas” en Morón, el Hospital Néstor Kirchner (HCANK) en Cañuelas, entre otros centros de referencia regional que brindan servicios esenciales a miles de bonaerenses.