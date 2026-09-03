Kicillof recibió a artistas y referentes de la cultura
Fue luego de la apertura de la 4° edición del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires (FICPBA).
El Gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este miércoles con artistas y referentes de la cultura, luego de la apertura de la 4° edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires (FICPBA).
El encuentro tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y las subsecretarias de Promoción Cultural, Lorena Riesgo; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto.
Estuvieron presentes el director general y Artístico del Teatro Argentino, Ernesto Bauer; el director del Teatro del Lago, Tristán Bauer; la directora general del FICPBA, Paula de Luque; y más de 40 actrices, actores y representantes de la cultura.
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