Kicillof recibió a autoridades del Colegio de Magistrados y funcionarios del Poder Judicial bonaerense
El Gobernador estuvo acompañado por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el asesor general de Gobierno y representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, Santiago Pérez Teruel.
Durante la reunión se analizaron distintos temas vinculados al funcionamiento del sistema de justicia, con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo y la colaboración institucional.
En ese escenario, el Gobernador anunció el envío al Senado bonaerense de nuevos pliegos para cubrir vacantes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Por su parte, las autoridades del Colegio expresaron su respaldo a las acciones que la Provincia lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su compromiso de acompañarlas.
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