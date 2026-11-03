Durante la reunión se analizaron distintos temas vinculados al funcionamiento del sistema de justicia, con el objetivo de fortalecer los canales de diálogo y la colaboración institucional.

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En ese escenario, el Gobernador anunció el envío al Senado bonaerense de nuevos pliegos para cubrir vacantes de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

Por su parte, las autoridades del Colegio expresaron su respaldo a las acciones que la Provincia lleva adelante ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y su compromiso de acompañarlas.

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