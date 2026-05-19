Intendentes bonaerenses de diferentes orígenes políticos como el peronismo, radicales y vecinalistas, acudieron a la convocatoria en la sede de la Gobernación en La Plata participar de un acto contra el ajuste nacional en materia de salud y analizar la situación crítica del sistema sanitario.

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En ese marco, Axel Kicillof aseguró que la Provincia decidió convocar a los jefes comunales para “mostrar con datos lo que está ocurriendo en la salud”, en la antesala de la marcha federal en defensa de la salud pública bajo el lema “La salud no puede esperar” la cual está prevista para este miércoles.

“Son números de catástrofe y de una gravedad inmensa. Son números que no se produjeron por un virus sino por una situación económica deliberadamente descargada sobre las provincias, los trabajadores, los sectores populares y los sectores medios”, afirmó.

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Kicillof advirtió sobre el deterioro de indicadores sensibles y sostuvo que la mortalidad infantil subió un 6,25% "en poquísimo tiempo con estas políticas”. Además se refirió a la ocupación de camas en hospitales: “Tenemos un 60% más de internaciones por neumonía y todavía no llegó el invierno, con un 80% de ocupación de camas. Es una situación catastrófica y absolutamente evitable. Hay una relación de causa y efecto”, afirmó. “Las políticas de abandono de la salud del gobierno de Milei matan, es criminal”, remató.

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El gobernador remarcó que la crisis atraviesa tanto al sistema público como al privado pero "quien recibe todo el abandono que tiene el sistema de prepagas y obras sociales es el sistema público de los hospitales”, señaló.

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Finalmente, defendió la respuesta provincial y municipal frente a la crisis sanitaria. “Lo que hacemos ante esta situación en la provincia y los municipios es poner la cara, poner el pecho y no decir que no”, concluyó.