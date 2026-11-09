El gobernador bonaerense Axel Kicillof recibió este lunes al papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, partido de Almirante Brown, durante la segunda jornada de la visita del Pontífice a la Argentina. “Bienvenido al suelo de la provincia de Buenos Aires, padre”, fueron las palabras con las que el mandatario provincial saludó al Santo Padre.

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Kicillof estuvo acompañado por el diputado provincial y exintendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el titular de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. También participó de la recepción Soledad Quereilhac, esposa del gobernador.

Durante el encuentro, el mandatario le entregó dos obsequios: un mate institucional de la Provincia, de color bordó y con el nombre León XIV grabado, y una réplica del corazón de Don Orione, realizada en la carpintería del Polo Industrial del penal de Lisandro Olmos.

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La visita del Papa al Cottolengo incluyó una oración ante el corazón de Don Orione, el saludo a la comunidad y un encuentro con residentes con discapacidad y personas que atraviesan consumos problemáticos. La institución, fundada en 1935, alberga a más de 400 residentes distribuidos en 14 hogares.

Después del encuentro, Kicillof habló con C5N y se refirió a algunos de los temas que abordó el Pontífice durante su visita. “Habló de la discapacidad, habló de la universidad. Yo no lo quiero poner en clave de discordia ni de disputa. Simplemente, que lo escuchen, porque son las prioridades que trae un Papa que viene a darle un mensaje a la sociedad argentina. Ni siquiera a los políticos, a la sociedad argentina”, expresó.

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Y agregó: “Que lo escuchen, los que tenían los oídos tapados, que lo escuchen”.

La agenda del papa León XIV en la Argentina continuará este lunes con una misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y encuentros con representantes del mundo del trabajo, dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina.

El miércoles, el Pontífice tiene previsto visitar Luján, donde será recibido en uno de los principales centros de peregrinación y fe católica del país, también en territorio bonaerense.