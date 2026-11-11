El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió este miércoles al papa León XIV en la Plaza Belgrano de Luján, donde el Sumo Pontífice encabeza la Santa Misa frente a la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján. La celebración reúne a una multitud de fieles llegados desde distintos puntos del país, en el cierre de la visita papal a la Argentina.

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El mandatario bonaerense participa de la ceremonia religiosa, que tiene como escenario uno de los principales centros de fe del país. La convocatoria supera los dos millones de personas y representa uno de los acontecimientos centrales de la agenda de León XIV durante su paso por la Argentina.

¡Bienvenido a la Capital Nacional de la Fe, querido León! https://t.co/WBzYOT3WeB — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 11, 2026

La llegada del Papa a Luján estuvo precedida por una intensa agenda pastoral. Durante su estadía en el país, visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde mantuvo un encuentro con personas con discapacidad, y también pasó por el penal de Devoto, entre otras actividades.

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Kicillof y el mensaje del Papa “que incomoda a Milei”

En la previa de la celebración en Luján, el gobernador se había referido al contenido de los discursos de León XIV y a sus posibles repercusiones políticas. Aunque pidió no partidizar la visita, sostuvo que algunas de las definiciones del Pontífice entran en tensión con el pensamiento del Gobierno nacional.

🇦🇷 El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, recibió al papa León XIV en su llegada a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 📌 El Sumo Pontífice saludó al mandatario provincial antes de encabezar la Santa Misa central, que marcará el cierre de su histórica visita a la Argentina. 👉🏻 El encuentro se produjo en medio de la expectativa por la celebración religiosa, que reúne a miles de fieles llegados desde distintos puntos del país para despedir al Santo Padre. — NewsDigitales (@NewsDigitalesAr) November 11, 2026

"No hay que partidizar, pero el Papa está haciendo una intervención en la realidad", afirmó Kicillof al analizar los mensajes del Santo Padre.

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En esa línea, consideró que sus planteos sobre la deshumanización, la crueldad y la búsqueda de ganancias por encima de las personas contrastan con determinadas posiciones del Gobierno de Javier Milei. También apuntó contra la falta de escucha del Ejecutivo nacional y expresó su expectativa de que las autoridades hayan prestado atención a las palabras del Pontífice.

"Ojalá que hayan escuchado", manifestó el mandatario bonaerense al referirse al mensaje de León XIV.

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Kicillof también había destacado la importancia de que el Papa eligiera comenzar su recorrido pastoral en el Cottolengo Don Orione y cerrar su visita al país con una misa en Luján, en una jornada vinculada a la fe, la solidaridad y el acompañamiento a los sectores más vulnerables.

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De esta manera, el gobernador recibió al Sumo Pontífice en Luján y acompaña una celebración histórica para la Iglesia católica argentina, con una convocatoria multitudinaria y un fuerte contenido social.