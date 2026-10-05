El gobernador Axel Kicillof tendrá esta semana una amplia agenda de actividades en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, con recorridas por obras, entrega de viviendas y escrituras, inauguraciones y actividades vinculadas a educación, salud, discapacidad y ambiente.

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El cronograma fue anunciado este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno bonaerense.

Este martes, Kicillof estará en Almirante Brown, donde inaugurará el CAPS Floreal Ferrara, un centro de atención primaria de 388 metros cuadrados que cuenta con cuatro consultorios, áreas de atención odontológica y ginecológica, vacunatorio y enfermería. Según detalló Bianco, la obra representó una inversión de $3.400 millones.

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El gobernador también recorrerá la Expo Inclusión y participará del Congreso de Discapacidad y Empresas, que se desarrollará entre el 6 y el 7 de octubre con el objetivo de promover oportunidades laborales para personas con discapacidad.

En el distrito, además, participará de la apertura de la 10ª Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, que se extenderá hasta el domingo 11 de octubre y que, según las estimaciones oficiales, prevé reunir a unas 150.000 personas.

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La jornada del martes continuará en San Vicente, donde se entregarán las primeras 64 viviendas del barrio Altos de Mirini, en Alejandro Korn, sobre un total de 200. La Provincia destinó más de $25.000 millones para la construcción de las viviendas.

Miércoles en Carlos Casares y 9 de Julio

El miércoles, el gobernador se trasladará al interior bonaerense. La primera parada será Carlos Casares, donde encabezará la entrega de 560 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa.

También se completará la entrega de 34 viviendas de un plan de 144 unidades. Otras 72 ya fueron entregadas y 38 continúan en ejecución, con una inversión total superior a los $13.000 millones.

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En el Hospital Municipal se inaugurará además una planta de oxígeno medicinal, que permitirá producir oxígeno para el establecimiento y abastecer a los 13 centros de atención primaria del distrito. La planta fue adquirida mediante leasing del Banco Provincia y demandó una inversión de $232 millones.

La agenda en Carlos Casares incluirá también la inauguración de obras en el Centro de Formación Integral N° 1, la entrega de una combi adaptada para transporte escolar y distintos equipamientos del Ministerio de Ambiente.

Luego, Kicillof viajará a 9 de Julio, donde se entregarán 370 escrituras y 115 notebooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense destinadas a 12 establecimientos de educación rural y especial.

También recorrerá la Escuela de Artística N° 1 AIME Paine, inaugurada el año pasado luego de una inversión provincial superior a $1.600 millones, y se entregará equipamiento para la gestión de residuos.

Jornada educativa en La Plata

El jueves, la actividad del gobernador será en La Plata. Kicillof participará en el Teatro Argentino de la apertura de la jornada por los 150 años de la Ley N° 988 de Educación Común de la provincia de Buenos Aires.

Del encuentro participarán autoridades educativas bonaerenses, funcionarios de otras provincias y especialistas vinculados al sistema educativo.

Viernes: General Villegas y Rivadavia

La recorrida por el interior continuará el viernes en General Villegas, donde Kicillof inaugurará el Centro Universitario N° 54 del programa Puentes.

El edificio tiene 2.600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Además, se inaugurarán obras de refacción y ampliación en la Escuela Secundaria N° 9 y la Escuela Primaria N° 1, con inversiones de $265 millones y $272 millones, respectivamente.

También se entregarán 113 notebooks de Conectar Igualdad Bonaerense en nueve establecimientos de educación rural y especial.

La última parada de la semana será Rivadavia, donde se entregarán 72 escrituras del programa Mi Escritura, Mi Casa y 66 notebooks en seis establecimientos educativos.

Además, la Provincia otorgará un nuevo subsidio del programa Puentes para la construcción de un aula magna y una oficina administrativa en el centro universitario que ya funciona en el distrito.

La agenda concluirá con la entrega de equipamiento del Ministerio de Ambiente.