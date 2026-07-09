En el marco del Día de la Independencia, el gobernador Axel Kicillof publicó un mensaje con un fuerte contenido político en el que reivindicó la soberanía nacional y cuestionó la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

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El mandatario aseguró que la independencia significa que “ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria” y llamó a construir “un proyecto de país soberano, con igualdad”.

Independencia es que ninguna potencia ni organismo internacional escriba los destinos de nuestra Patria; es poder construir un proyecto de país soberano, con igualdad, donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro.



Este 9 de julio tengámoslo más presente que nunca… pic.twitter.com/ZBWG7cUJX4 — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 9, 2026

Kicillof sostuvo que la declaración de la independencia representó la decisión de dejar de depender de intereses externos y afirmó que la Argentina debe pensar “en función de los 47 millones de argentinos y los 17 millones de bonaerenses”. En ese sentido, remarcó que la política exterior debe responder a los intereses nacionales y no a los de otros países u organismos internacionales.

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Durante su mensaje, también cuestionó la situación económica y apuntó contra el Gobierno de Javier Milei. “Las familias están muy endeudadas y, al mismo tiempo, nos dicen que hay que festejar que el Fondo Monetario nos va a imponer las reglas de juego”, expresó.

Además, afirmó que, pese a los indicadores macroeconómicos, “la gente no está bien” y señaló que la verdadera independencia también pasa por garantizar salud, educación, trabajo y producción.

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Por último, el gobernador bonaerense consideró que, en un contexto internacional marcado por conflictos y una fuerte competencia entre países, la Argentina debe priorizar sus propios intereses. “La independencia es poder construir un proyecto de país soberano, con igualdad, donde seamos los argentinos quienes decidamos nuestro futuro”, concluyó.

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