El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, respondió a las críticas de Javier Milei y José Luis Espert con una serie de medidas en beneficio de trabajadores estatales, fuerzas de seguridad, docentes, beneficiarios de asignaciones sociales y jubilados. Esto se produce luego de que el presidente y el diputado nacional llamaran a una "rebelión fiscal" en la provincia de Buenos Aires.

"Hemos dispuesto un aumento de los salarios del 13,5% para marzo"



Kicillof negó que el aumento de las tasas rurales constituya un "impuestazo", tal como lo definieron desde La Libertad Avanza, defendiendo las políticas fiscales de su gestión. El gobernador explicó que "en enero se dispuso un incremento del 25% de los salarios, en febrero un 20%, y para el mes de marzo del 13,5% para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires y los jubilados cuyos haberes están atados a los ingresos".

Estas medidas también incluyen el aumento de las asignaciones familiares ordinarias y extraordinarias en un 110%, beneficiando a unas 100 mil familias. Además, a través de una presentación ante periodistas desde la Gobernación provincial, el mandatario bonaerense anunció un incremento del 46,6% en la jubilación mínima, beneficiando a alrededor de 14.000 personas.

Axel Kicillof: "No hubo un impuestazo, dejen de mentir"

El gobernador rechazó las afirmaciones de que el aumento de las tasas a los productores rurales represente un "impuestazo", asegurando que el promedio de lo que se ha pagado es menor que al comienzo de su mandato.

"Esto no es un 'impuestazo'. Lo que sí es cierto, y lo quiero decir con orgullo, es que estos cuatro años tuvimos más progresividad, porque los impuestos aumentan más para los propietarios de campos más caros que para los medianos. El promedio de lo que se ha pagado estos cuatro años es menor a lo que se pagaba cuando asumimos", enfatizó Kicillof.

Incremento salarial para estatales y docentes

Durante la misma conferencia, Kicillof anunció un aumento del 13,5% para los estatales, incluyendo a policías, jubilados vinculados a los ingresos de los trabajadores y docentes.

Según el gobernador, estas medidas buscan llevar “algo de alivio” a los trabajadores y mitigar los efectos económicos adversos y mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos en la provincia.

Acusaciones contra el gobierno nacional

Kicillof arremetió contra el gobierno nacional, al que acusó de generar una "recesión criminal" y de tomar medidas perjudiciales para la provincia de Buenos Aires. Criticó las políticas económicas implementadas, señalando que afectan directamente a la población y la estabilidad económica de la región.

“La provincia viene trabajando con muchos esfuerzos para proteger los ingresos de los bonaerenses ante la inédita inflación que provocó el programa del Gobierno nacional. Ese programa tiene un núcleo que consiste en una impresionante devaluación de la moneda acompañada por la liberación total de los precios de medicamentos, alimentos y consumos básicos”, sostuvo el mandatario.

"Es gravísimo que un presidente llame a incumplir la ley"



Represalias y distracciones políticas

El gobernador sugirió que la propuesta de no pagar impuestos en Buenos Aires podría ser una represalia por el rechazo de un DNU en el Senado. Insinuó que estas medidas buscan distraer la atención de los fracasos del gobierno nacional y generar discordia política.

"Es gravísimo y nunca ocurrió que un presidente llame a incumplir la ley, en este caso la ley impositiva de la Provincia. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra pero no pasó nunca. Lo que sí queda claro es que el que juró cumplir la Constitución no lo está haciendo", afirmó.