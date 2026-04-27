El gobierno bonaerense retomó esta semana su agenda oficial tras el regreso de la gira por España y, en un contexto de tensión con la Nación, el gobernador Axel Kicillof desplegará una serie de actividades en el interior y en La Plata con foco en obras, producción, educación y salud.

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Así lo detalló el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien confirmó que se trata de una “semana corta” por el Día del Trabajador, pero con una agenda cargada.

El martes, Kicillof viajará a Coronel Suárez, donde inaugurará la ampliación de un centro universitario del programa Puentes, un espacio que ya cuenta con más de 700 metros cuadrados y en el que se dictan varias carreras. La obra demandó una inversión que supera los mil millones de pesos entre aportes provinciales y municipales.

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En ese distrito también recorrerá las obras del Centro de Educación Física N°70, donde se está construyendo una nueva sede que permitirá unificar actividades que hoy se desarrollan en distintos espacios. Allí asisten unos mil alumnos.

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La agenda incluye además la entrega de 262 escrituras en el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa” y la distribución de maquinaria e insumos para cooperativas textiles, muchas de ellas integradas por trabajadores despedidos tras el cierre de la empresa de calzado Dass.

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También se entregará equipamiento para el mantenimiento de caminos rurales en distintas localidades del distrito.

Más tarde, el mandatario se trasladará a Guaminí, donde inaugurará la repavimentación de la ruta provincial 85, una obra de unos 30 kilómetros que demandó cerca de 15 mil millones de pesos.

Allí también se pondrá en funcionamiento una planta de tratamiento de agua que había sido paralizada a nivel nacional y luego retomada por la Provincia con financiamiento propio, a través de ABSA, con una inversión superior a los 2.300 millones de pesos.

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Además, se firmará un convenio para el plan de ordenamiento urbano territorial del distrito, con asistencia técnica y financiera.

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El jueves, en La Plata, Kicillof encabezará actividades en el sistema de salud. Entre ellas, la entrega de un tomógrafo en el Hospital Rossi, con una inversión cercana a los 500 millones de pesos, y la recorrida por obras de ampliación en la guardia y el laboratorio.

También visitará el depósito de medicamentos del Hospital “Alejandro Korn”, donde se realizarán anuncios vinculados al programa Medicamentos Bonaerenses.

En ese marco, Bianco cuestionó la baja de programas nacionales de medicamentos y señaló que la Provincia reforzó su esquema de distribución. Según detalló, se incorporarán 74 nuevos medicamentos que se suman a otros ya entregados, con una inversión superior a los 24.500 millones de pesos.

“La Provincia hace todo lo que puede con los recursos que tiene, pero no puede reemplazar completamente lo que abandona Nación”, sostuvo el funcionario.