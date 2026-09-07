El gobernador Axel Kicillof tendrá una agenda cargada durante esta semana, con actividades previstas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y un viaje a Misiones. El detalle fue presentado este lunes por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante la habitual conferencia de prensa de los lunes.

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Este martes, Kicillof estará en la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde inaugurará un polideportivo y recorrerá las obras realizadas en el establecimiento.

También encabezará, junto al ministro de Seguridad, Gabriel Alonso, la jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes de la Policía bonaerense. A esa ceremonia se sumarán otros 598 cadetes desde Bahía Blanca, Olavarría, La Costa, Chivilcoy, Mar del Plata y Campana.

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En total, serán 2.673 cadetes los que participarán de las ceremonias previstas para este martes.

Más tarde, el gobernador participará de la primera reunión del Consejo Portuario de la provincia de Buenos Aires, que se realizará en el Pasaje Dardo Rocha. Del encuentro participarán representantes de puertos públicos y privados, trabajadores y cámaras empresariales.

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Según adelantó Bianco, en ese marco habrá anuncios vinculados a la marina mercante y la industria naval.

La actividad se desarrollará durante la misma jornada en la que comenzará el 4° Congreso Productivo Bonaerense, que tendrá continuidad el miércoles y reunirá a representantes de empresas, sindicatos, cooperativas, universidades, municipios y organismos públicos.

El encuentro tendrá más de 30 paneles y mesas de trabajo y se espera la participación de más de 1.000 personas por día.

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Campaña de prevención del suicidio

Otra de las actividades previstas para este martes será el lanzamiento de una campaña provincial de prevención del suicidio y otras medidas relacionadas con salud mental.

La presentación se realizará en la Casa de Gobierno y contará con la participación de distintas áreas de la administración bonaerense. Según explicó Bianco, se conformó una mesa de trabajo con participación de los ministerios de Salud, Seguridad, Educación y Comunicación Pública, entre otros organismos.

Miércoles en Misiones

El miércoles, Kicillof viajará a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua. Durante el encuentro está prevista la firma de distintos convenios entre ambas provincias.

Los acuerdos estarán vinculados con desarrollo industrial, seguridad, producción agropecuaria y educación universitaria. Uno de ellos contempla la cooperación entre ambos distritos para el desarrollo del sector foresto-industrial.

También se firmará un convenio del programa Puentes con la Universidad Nacional de Misiones.

Durante su estadía en Posadas, el gobernador tiene previsto visitar la Escuela Secundaria de Innovación, la Biofábrica Misiones y la cooperativa yerbatera Las Tunas, ubicada en Apóstoles.

Además, mantendrá un encuentro con autoridades del Partido Justicialista de Misiones, en su carácter de presidente del PJ bonaerense.

Jueves de inauguraciones en Ezeiza

El jueves, la agenda del gobernador continuará en Ezeiza, donde participará de tres inauguraciones.

La primera será la nueva Casa de la Provincia, la número 23, que concentrará oficinas del Registro de las Personas, ARBA, IPS y otros servicios. De acuerdo con lo informado por Bianco, la obra demandó una inversión de $747 millones.

Luego inaugurará un Centro de Emergencias para el distrito, que contará con radiooperadores, sistema de despacho, personal médico y de emergencias, enfermeros y cuatro ambulancias.

Por último, participará de la inauguración del nuevo edificio de la Subcomisaría 4 Bocas, ubicada en Tristán Suárez, con jurisdicción en la zona de Camino Real.