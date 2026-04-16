Este jueves Axel Kicillof comenzará a desarrollar su agenda en la capital española: Primero mantendrá una reunión con CEOs de empresas que ya tienen inversiones en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de abrir nuevas fuentes de financiamiento y sostener las actuales. Luego se reunirá con la Ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, con quien comparte afinidad ideológica.

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A su vez, el Gobernador, que aspira a ser el candidato a Presidente de la oposición, presentará su libro “De Smith a Keynes: Siete lecciones de historia del pensamiento económico” en el Ateneo de Madrid, y dará una conferencia de prensa a medios locales.

En tanto, el viernes 17 y el sábado 18 participará de la Movilización Progresista Mundial, foro al que fue invitado por el presidente local , Pedro Sánchez. Allí también tiene previsto reunirse con el alcalde Jaume Collboni. Además, coincidirá con los presidentes Lula da Silva, Gustavo Petro y Yamandú Orsi. Kicillof pretende obtener un espaldarazo internacional buscando ser el candidato del progresismo en Argentina.

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