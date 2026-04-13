En la habitual conferencia de los lunes en la Casa de Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, repasó la agenda semanal del gobernador Axel Kicillof, marcada por un fuerte cruce con el Gobierno nacional por los recursos y una gira internacional en busca de financiamiento.

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Según detalló, el martes el mandatario participará de una reunión con intendentes de distintas provincias en el marco de la Federación Argentina de Municipios. El encuentro se da luego de que un grupo de jefes comunales elevara una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, con una serie de reclamos.

Entre los principales puntos, piden la devolución de fondos que, según denuncian, fueron detraídos a las provincias, la reactivación de la obra pública —a la que califican como “un tractor del crecimiento”— y la correcta utilización de los recursos del impuesto a los combustibles. En ese sentido, Bianco fue directo: “Los cobran, no los ejecutan, por lo tanto se los están robando”.

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Gira internacional en busca de inversiones

La agenda continuará el jueves con el viaje de Kicillof a Madrid, donde mantendrá reuniones con inversores institucionales y directivos de empresas españolas con presencia en la provincia. El objetivo es conseguir financiamiento alternativo en un contexto de caída de la coparticipación y recortes por parte del Gobierno nacional.

Además, el Gobernador tendrá un encuentro con la vicepresidenta y ministra de Trabajo española, Yolanda Díaz, en busca de fortalecer vínculos de cooperación institucional.

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En paralelo, presentará su libro sobre economía basado en las ideas de John Maynard Keynes en el Ateneo de Madrid y brindará entrevistas a medios internacionales.

La gira seguirá en Barcelona, donde se reunirá con el alcalde Jaume Collboni y participará de un evento global impulsado por el presidente español Pedro Sánchez, con la presencia de líderes internacionales.

Allí, Kicillof intervendrá en distintos paneles sobre multilateralismo, el nuevo orden mundial y el rol de los gobiernos locales frente a los desafíos globales.

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La agenda internacional finalizará el sábado, con regreso previsto para el domingo.

Con este cronograma, el mandatario bonaerense combina una fuerte presión política interna por los recursos con una estrategia de proyección internacional. En el fondo, la misma pregunta: cómo sostener la gestión en un escenario de ajuste y disputa con la Nación.