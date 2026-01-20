El gobernador Axel Kicillof encabezó en Chascomús una reunión con representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario junto a la vicegobernadora Verónica Magario; a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Javier Gastón.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Estamos viviendo una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la Provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”. “No es casualidad, es culpa de un modelo impuesto por el Gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”, agregó.

Además, el mandatario aprovechó la visita al distrito para participar de una jornada de Escuelas Abiertas en Verano que se desarrolla en el parque acuático local Puerto Aventura, una concesión municipal donde chicos disfrutan de propuestas recreativas en el marco del programa provincial.

En tanto, respecto al encuentro productivo, Kicillof señaló que la Argentina “está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno”. "Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sostuvo el Gobernador y añadió: “Esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses”.

Por su parte, Magario remarcó: “Desde que asumió Javier Milei, todas las actividades económicas están deprimidas y se acabó el ciclo virtuoso de la producción, el trabajo, los salarios dignos y el consumo”. “Debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”, indicó.

“Esta temporada estamos teniendo una ocupación del 62%, lo que representa una caída respecto de lo que estábamos acostumbrados. Además, disminuyó un 40% el gasto que las y los turistas hacen en los comercios de Chascomús, afectando fuertemente los ingresos de las familias locales”, remarcó el intendente Gastón.

Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

Por último, Kicillof subrayó: “Vamos a seguir escuchando, acompañando y brindando respuestas a todos los sectores de la economía: no podemos sustituir ni reemplazar al Gobierno nacional, pero continuaremos acercando todas las herramientas que estén a nuestro alcance para minimizar el impacto de las políticas anti industriales y para proteger el trabajo”.