Este viernes, Axel Kicillof viajó a Mar del Plata para reunirse con la familia de Matías Paredes, el joven asesinado por la policía en una persecusión en la que lo confundieron con otra persona. Los efectivos estaban de civil cuano comenzaron a seguir al auto donde se transportaba la víctima fatal junto con sus amigos, pensaron que se trataba de un intento de robo y huyeron, y los agentes abrieron fuego matando al joven.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, ya se encontraba en el partido de Pueyrredón en diálogo con la familia que pidió ver al Gobernador. "Escuché que la familia decía que le gustaría verme, ante lo que interrumpimos las actividades en Bahía Blanca para venir directamente para acá”, explicó Axel Kicillof en diálogo con la prensa local.

“Estuve reunido con el padre y la compañera: nosotros no hacemos política con esto, solo digo que vinimos para darles nuestro acompañamiento, nuestro pésame y para ponernos a disposición”, explicó el Gobernador, que estuvo acompañado por Alonso y el ministro de Justicia, Juan Martín Mena.

Kicillof precisó que “puedo decir porque se lo transmití a la familia que se actuó rápidamente y con determinación para apartar a los policías, quienes ya están detenidos a la espera de un juicio”.

“Queremos que se haga justicia: estamos contribuyendo con la fiscalía para que se determine cómo ocurrió y cuáles fueron las responsabilidades para que luego todos los responsables sean castigados como corresponde”, sentenció el Gobernador.

Las PASO y el desdoblamiento de elecciones en la Provincia

Kicillof fue contundente sobre el tema: “Había una regla en la democracia argentina que dice que en un año electoral no se cambian las reglas porque hay un montón de cosas de organización y preparación. Pero Milei, como ocurre en todo lo que hace, intempestivamente, por conveniencia política, decide hacer dos cosas".

Y detalló: "Una es insertar la boleta única de papel y a la provincia de Buenos Aires eso le genera un enorme problema porque va a haber dos urnas en la misma mesa, con dos sistemas distintos y esto no se puede unificar porque la ley dice que tienen que ser dos sistemas distintos”.

Sobre es punto se quejó porque "eso va a generar colas, inconvenientes de logística y cuando la gente vaya a votar y no entienda el sistema, y empiecen los líos, no se va a acordar que el inconsciente que hizo esto fue Milei, que generó un caos donde no lo había. Nos está empiojando una elección y molestando a la gente porque le conviene”.

Además, sobre la otra modificación impulsada por el gobierno nacional, dijo que “no contento con la boleta única de papel, llama a extraordinarias para eliminar las PASO y hoy todavía no sabemos qué va a pasar”.

Asimismo, Kicillof admitió que “desdoblar también es un desafío porque si se desdobla, hay que hacerlo en otro día y con logística de la provincia, algo que tampoco se ha hecho”. “Estamos en un dilema por una irresponsabilidad de Milei”, subrayó.