Axel Kicillof desembarcará en La Pampa para mantener una reunión institucional y política con el mandatario local, Sergio Ziliotto. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno en Santa Rosa, se centrará en la firma de convenios bilaterales orientados a coordinar planes de prevención y gestión de riesgos hídricos ante los pronósticos del fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”.

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La agenda de trabajo compartida entre ambas jurisdicciones se da en un contexto de fuerte tensión con la Casa Rosada por la asignación de recursos públicos.

No obstante, la visita de Kicillof a suelo pampeano tiene un fuerte mensaje político, en el marco del armado opositor que el bonaerense aspira a encabezar. De esta manera, el mandatario de la Provincia continúa federalizando su campaña con el objetivo de tender puentes con sus pares, dirigentes sindicales y sectores territoriales.

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