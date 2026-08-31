Kicillof sigue federalizando su agenda y desembarca en La Pampa
El Gobernador bonaerense será recibido este lunes en Santa Rosa por su par local, Sergio Ziliotto, para firmar convenios de cooperación hídrica ante los riesgos del fenómeno climatológico "El Niño". Además, en el encuentro buscarán profundizar los acuerdos estratégicos del peronismo de cara al año electoral que se avecina.
Axel Kicillof desembarcará en La Pampa para mantener una reunión institucional y política con el mandatario local, Sergio Ziliotto. El encuentro, que tendrá lugar en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno en Santa Rosa, se centrará en la firma de convenios bilaterales orientados a coordinar planes de prevención y gestión de riesgos hídricos ante los pronósticos del fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”.
La agenda de trabajo compartida entre ambas jurisdicciones se da en un contexto de fuerte tensión con la Casa Rosada por la asignación de recursos públicos.
No obstante, la visita de Kicillof a suelo pampeano tiene un fuerte mensaje político, en el marco del armado opositor que el bonaerense aspira a encabezar. De esta manera, el mandatario de la Provincia continúa federalizando su campaña con el objetivo de tender puentes con sus pares, dirigentes sindicales y sectores territoriales.
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