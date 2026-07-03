Axel Kicillof se refirió este jueves a Diego Santilli, que apenas asumió como Jefe de Gabinete de Javier Milei salió a tildarlo como “el peor gobernador de la historia”. “Están en una embestida no contra mí, sino contra la Provincia de Buenos Aires”, replicó el mandatario bonaerense.

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“Esta reacción es porque, ni bien asumió Santilli, por enésima vez Carlos Bianco, le pidió una reunión para hablar de las enormes deudas que tiene el gobierno de Milei con la Provincia de Buenos Aires y con las demás provincias también”, sostuvo el gobernador en declaraciones televisivas

Y además, deslizó una chicana al indicar que con la designación de Santilli “Macri, o el macrismo o el PRO, termina de copar casi todos los ministerios: son seis de ocho… La verdad es que estamos ante un Gobierno que sale del episodio Adorni de esta manera bochornosa”.

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Asimismo, Kicillof le apuntó al Presidente: “Hoy todo contradice a Milei, aún y especialmente los presidentes y los países que él admira: Todos están viendo cómo sostienen el trabajo local, cómo sostienen la producción local, cómo disputan la soberanía”.

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