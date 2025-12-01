Axel Kicillof pidió a los legisladores que aprueben el pedido de endeudamiento y fundamentó su pedido en el contexto económico y la sostenibilidad de las deudas de la provincia. La sesión fue convocada para este miércoles en simultáneo en Diputados y Senadores.

En ese marco, junto a intendentes y funcionarios del gabinete, remarcó que la Legislatura aprobó la declaración de la emergencia económica en la provincia. "La recesión es notoria", dijo.

“Con sinceridad, con firmeza, con convicción democrática, le pido a la legislatura que apoye, que vote esta ley en favor de los intereses de 17 millones de bonaerenses. Así contamos simplemente con los instrumentos de estos por nuestra provincia, por la historia, pero sobre todo por el futuro”, fue el pedido del mandatario.

Kicillof recordó que la deuda en relación al Producto bruto geográfico era del 9% el total cuando fue tomada en el gobierno de María Eugenia Vidal y hoy es el 6%. En tanto que la carga de intereses por año representaba el 7,8% del presupuesto y hoy representan el 3%, según precisó el mandatario.

“Hubo un manejo y una administración de una deuda que había que pagar en 4 años, que había sido tomada y aprobada por la legislatura en una magnitud muchísimo mayor durante la época de Vidal. Y no para refinanciar nada, sino para generar un ingreso adicional”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el pedido actual no es de “nueva deuda sino simplemente de los recursos necesarios para atender los vencimientos de deuda del año pasado donde no tuvimos las leyes y parte de este año que tenemos los nuevos vencimientos”. "La deuda si no es por el tipo de cambio o alguna circunstancia macroeconómica no va a subir ni bajar va a mantenerse en los niveles actuales”, reafirmó.

En tanto que el gobernador también graficó la situación económica y financiera actual en que el han recibido “muchísimos llamados de municipios que tienen dificultades para atender los gastos corrientes, aguinaldo” y recalcó que parte del financiamiento estará destinado a los municipios.

"En la provincia de Buenos Aires, por más dificultades que hay, nunca va a ser la negligencia y esa suerte de desprecio del ‘no hay plata’. La respuesta es: qué podemos hacer para acompañar a los que necesitan, a los que sufren", concluyó.