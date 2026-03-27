La Cámara de Apelaciones de Segundo Circuito de Nueva York falló en favor de la Argentina por la condena que obligaba al Estado argentino pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera YPF, en 2012.

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El tribunal revisor revocó el fallo de la jueza de primera instancia Loretta Preska, que obligaba a Argentina a pagar la suma millonaria como compensación a los demandantes, accionistas minoritarios de YPF que alegaban no haber recibido el mismo trato que la petrolera española Repsol cuando el Gobierno argentino le expropió el 51% de las acciones.

En su sentencia, el tribunal estadounidense de segunda instancia sostuvo que la jueza Preska realizó una interpretación errónea de la legislación argentina.

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No obstante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.

Desde distintos sectores, tanto oficialismo como oposición, celebraron el fallo. "Hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó el presidente Javier Milei apenas conocida la novedad, y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.

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El ex ministro de Economía de entonces y actual gobernador, Axel Kicillof, embistió contra el presidente Milei por sus críticas hacia la estatización: “No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros”, sostuvo a través de redes sociales.

En su mensaje, Kicillof defendió el proceso de estatización llevado adelante en 2012, al que calificó como una medida “estratégica” para recuperar la soberanía energética, y sostuvo que la resolución judicial respalda la postura histórica del Estado argentino frente a los reclamos de los fondos litigantes.

“Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”, afirmó. Y agregó: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros.”