“Hace casi dos meses que venimos trabajando, con reuniones periódicas y un seguimiento permanente, para garantizar que todo salga bien en esta histórica visita del Papa León XIV a nuestra provincia. Luján es la capital de la fe en la Argentina y el Papa la eligió para despedirse de nuestro país: estamos listos para recibir con los brazos abiertos a todos los que quieran venir”, dijo Axel Kicillof.

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Y añadió: “Que haya empezado su visita pastoral en el Cottolengo Don Orione, escuchando a personas con discapacidad, ha sido para todos nosotros un gesto muy fuerte”.

“Y que finalice aquí (en Luján), con una misa que tiene que ver con la caridad, con los más humildes y con los excluidos, habla también de dónde pone la mirada y a quiénes escucha”, cerró el Gobernador.

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El dispositivo contempla postas de cuidado e hidratación, puestos médicos de avanzada en los accesos y cercanías, carpas eucarísticas distribuidas a lo largo de todo el recorrido, pantallas gigantes para la transmisión de las actividades, baños y sectores con accesibilidad para personas con discapacidad, se informó oficialmente.

Además, se despliegan más de 1.200 trabajadores de salud, 12.000 efectivos de fuerzas de seguridad y más de 10.000 voluntarios capacitados.

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