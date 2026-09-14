El gobernador Axel Kicillof tendrá una semana con una agenda que combinará actividades de gestión, actos institucionales y encuentros políticos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, según informó este lunes el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, durante su habitual conferencia de prensa.

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Este lunes, Kicillof firmará convenios con 30 municipios en el marco del Programa de Fortalecimiento para la Salida de las Violencias de Género. La iniciativa está destinada a mujeres y diversidades mayores de 18 años que atraviesen situaciones de vulnerabilidad económica vinculadas a violencia de género.

El programa contempla acompañamiento especializado, formación en oficios, terminalidad educativa, asesoramiento jurídico, abordajes en salud mental, asistencia habitacional, ampliación de redes de cuidado, cupos laborales y un apoyo económico durante seis meses.

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La agenda de Kicillof, día por día

El martes, el gobernador participará del cierre del Encuentro Nacional de Juventudes, que se desarrolla entre el 14 y el 15 de septiembre en el Centro Municipal de las Artes, en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Del encuentro participan jóvenes de 20 provincias, además de autoridades, legisladores, organizaciones de la sociedad civil, escuelas y organismos religiosos.

El miércoles, en tanto, Kicillof encabezará un acto por los 50 años de La Noche de los Lápices, a las 13 en la plazoleta ubicada en las calles 8 y 61 de La Plata. Allí participarán sobrevivientes y familiares de los estudiantes desaparecidos y se entregarán menciones especiales. También fue invitada la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

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Por la tarde, a las 16, el gobernador participará de la marcha por La Noche de los Lápices, cuya columna partirá desde Plaza Olazábal, en 7 y 38.

El jueves, Kicillof tendrá dos actividades de gestión en Florencio Varela. Primero inaugurará un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio San Jorge, con 13 consultorios, dos de ellos odontológicos y uno ginecológico, además de shock room, sala de observación, vacunatorio y dispensario.

La obra demandó una inversión de más de $15.700 millones, según los datos difundidos por el Gobierno bonaerense, y beneficiará a unos 20.000 habitantes del barrio.

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Luego inaugurará un polo educativo en Ingeniero Allan, que incluye una escuela primaria de 12 aulas y una secundaria de seis aulas, además de espacios deportivos y recreativos. El complejo permitirá incorporar unas 1.080 nuevas vacantes y tuvo una inversión informada de casi $7.900 millones.

Ese mismo jueves, ya en La Plata, Kicillof participará del Segundo Encuentro de Política Nuclear y Soberanía Energética, que reunirá a referentes y especialistas del sector nuclear argentino. Allí se realizará un diagnóstico sobre la situación actual y se debatirán alternativas para una política nuclear soberana.

Bianco anticipó que la Provincia mantiene una mirada crítica sobre la situación del sector y volvió a cuestionar las políticas del Gobierno nacional en materia de financiamiento.

Finalmente, el sábado, Kicillof participará en Avellaneda del plenario federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), su espacio político. El encuentro se realizará en la sede de Villa Dominico de la Universidad Tecnológica Nacional y comenzará a las 11 con mesas de trabajo sobre diez ejes, entre ellos trabajo y producción, obra pública, salud, seguridad, educación, ciencia y universidad, cultura, juventudes y mujeres y diversidades.

El gobernador será el encargado del cierre del plenario, previsto para alrededor de las 15.00.

Durante la conferencia, Bianco también volvió a plantear el reclamo de la Provincia por las deudas que mantiene el Gobierno nacional y señaló que el retiro de financiamiento nacional obligó a la administración bonaerense a sostener con recursos propios programas que anteriormente contaban con fondos de Nación.