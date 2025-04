Axel Kicillof encabezó este jueves el cierre del ciclo de debates “La Argentina del Futuro”, organizado por Barrios de Pie en el Teatro Argentino en La Plata. A pocas cuadras de la Legislatura, y justo en el cuarto intermedio de la sesión que terminó retomándose antes de que el Gobernador finalizara su discurso, Kicillof aclaró que estaba al tanto de las expectativas y adelantó que no se iba a pronunciar en cuanto al tema que se deabtía en Diputados.

Sin embargo, durante su alocución que se extendió por algo más de dos horas y frente a un auditorio lleno además de la gente que seguía sus palabras desde una pantalla gigante colocada en el patio del Teatro Argentino, el mandatario bonaerense se refirió primero al contexto internacional, repasando las implicancias en la economía mundial de la decisión de arancelar las importaciones tomada por Donald Trump.

Luego, remitiéndose a la situación del país, en un discurso en el que no faltaron las críticas a Milei, hizo un repaso por la situación en la que quedó la Nación luego del gobierno de Mauricio Macri. En esa línea, continuó refiriéndose al gobierno de Alberto Fernández y a cómo se llegó a su candidatura y posterior desempeño como Presidente: “Quiero ser muy delicado con esto, con la cuestión de la unidad, muy delicado, pero para reflexionar”, aclaró. “Logramos la unidad, la unidad nos llevó a un frente, a ese frente electoralmente le fue muy bien, ganamos las elecciones".

"Obviamente con un esfuerzo, con una generosidad de los sectores, de Cristina (Fernández de Kirchner), de todos los sectores. Bueno, se logró eso. Y después no pudimos gobernar con ese sistema”.

“Teníamos, recordarán ustedes, en el propio gobierno había posiciones distintas, no tenía unidad el propio gobierno”, afirmó y continuó: “La unidad es esa, no es sólo una unidad de un frente electoral para ganar las elecciones, es después la unidad de una coalición de gobierno. Reconozcamos que es una coalición de gobierno porque hay sectores distintos, con matices distintos, con posiciones distintas, pero tiene que haber un funcionamiento armónico, un funcionamiento coordinado, no puede ser que uno haga una cosa otra haga otra, el gobierno tiene que funcionar en unidad también".

“Tomemos nota”, advirtió de cara a las elecciones futuras y agregó: “Y son elementos de los que estoy hablando y conozco probablemente más que lo que conocen muchos de ustedes, de ministros que no tenían instrucciones o que no sabían. Bueno, eso no puede pasar en la experiencia que viene. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, también con una cuestión programática, con una cuestión de autoridad. No puede estar cuestionado porque va a ser un gobierno que tiene que afrontar una complejidad enorme”.

Con la mirada en el 2027, el Gobernador repasó: “Ya sólo la deuda que va a dejar Milei si ahora le dan el préstamo, que aparentemente le van a dar; pero ni hablar de la desindustrialización, ni hablar de la destrucción de las capacidades del Estado, ni hablar de privatizaciones de sectores o empresas clave, va a ser difícil, sólo de revertir”.

“Y quiero hablar con la verdad, porque si no, uno también puede ponerse en campaña. Pero bueno, tiene una complejidad muy grande, requiere una cohesión muy grande. Y decisiones, ideas, posicionamiento y dirección. Bueno, y después requiere, que es lo que yo vengo diciendo, requiere el apoyo de toda la fuerza política", expresó al tiempo que subrayó las dificultades de "gobernar en condiciones de complejidad, gobernar bajo mucha presión, bajo ataques, con dificultad permanente".

“Lo quiero decir porque lo he dicho siempre, pero sí quiero decir que tenemos que llegar a una formación de gobierno y una formación política, una fuerza política que apoye las decisiones que va tomando el gobierno”.

“Y lo estoy poniendo como elementos que yo creo que hay que discutir y hay que resolver. No es simplemente decir, no, bueno, listo, que no pase. Es resolverlo y discutirlo. Es una cuestión de vertebrar una fuerza política que sea capaz de encarar un gobierno con sectores diversos, que a veces pueden pensar distinto, porque por eso es la unidad, la unidad porque no todos son iguales; en pertenencia, en pensamiento. Bueno, pero ¿cómo hacemos para que eso funcione bien?”, cuestionó Kicillof.

Y respondió: “Bueno, creo que es un enorme desafío, no estoy trayendo la respuesta, pero estoy trayendo la pregunta a veces es más difícil hacer la pregunta que encontrar la respuesta, así que eso es. ¿Cómo hacemos? lo tenemos que hacer, lo tenemos que articular, lo tenemos que vertebrar, lo tenemos que construir y construirlo, bueno, es un trabajo y que, de nuevo, no es algo auto celebratorio, no sé, no sé, hay que verlo, tengo ideas, tengo posiciones, tengo propuestas”.

Y en esa línea sentenció: “Bueno, hay que hacerlo, pero creo que es una tarea y que hay que hacerlo antes de estar ahí. Lo peor que nos puede pasar es llegar ahí y decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora a tal ministerio quién va? Y ahora pone a tal. Y ahora no sé qué y que no tengamos armado un equipo que pueda gobernar en condiciones adversas, en una situación compleja. Bueno, es eso”.