Axel Kicillof, que insiste en obtener una comunicación formal con el Presidente Javier Milei, contó que se contactó con Guillermo Francos, un día después del triunfo en los comicios bonaerenses que fortaleció la figura del Gobernador.

Ads

“Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones radiales.

Y añadió: “Le contesté un mensaje formal”.

Ads

No obstante, dijo que el Jefe de Gabinete no respondió "lo que planteé el domingo que esperaba para este lunes, dado que el gobierno nacional vino acá a plebiscitar y a poner en juego sus políticas y perdió de manera tan terminal, yo le pedí a Milei una reunión, públicamente, por cuarta vez”.

Puede interesarte

Ads