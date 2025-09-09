Kicillof tras el triunfo en Provincia: “Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Francos, felicitándome”
Luego de que Fuerza Patria se impusiera por amplio margen en las elecciones bonaerenses, el Gobernador contó que recibió el saludo formal del Jefe de Gabinete de la Nación.
Axel Kicillof, que insiste en obtener una comunicación formal con el Presidente Javier Milei, contó que se contactó con Guillermo Francos, un día después del triunfo en los comicios bonaerenses que fortaleció la figura del Gobernador.
“Tenía 500 mensajes, ninguno de Milei pero sí uno de Guillermo Francos, felicitándome”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones radiales.
Y añadió: “Le contesté un mensaje formal”.
No obstante, dijo que el Jefe de Gabinete no respondió "lo que planteé el domingo que esperaba para este lunes, dado que el gobierno nacional vino acá a plebiscitar y a poner en juego sus políticas y perdió de manera tan terminal, yo le pedí a Milei una reunión, públicamente, por cuarta vez”.
