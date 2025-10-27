“Agradezco al pueblo de la Provincia que dio un enorme ejemplo cívico en democrático; se votó en paz. También a los candidatos y candidatas (SIC) de Fuerza Patria, a los intendentes e intendentas (SIC) bonaerenses por cuidar a su gente, a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, a toda la dirigencia y organizaciones”, comenzó su alocución Axel Kicillof tras el triunfo libertario en la Provincia y a nivel nacional.

También le agradeció “especialmente” a Cristina Kirchner, “injustamente presa”, y a toda la militancia organizada por “el trabajo y el esfuerzo”.

Además, destacó: “Los resultados son muy ajustados, con una mínima diferencia en nuestra contra, pero nos han permitido sumar un diputado más”.

Y envió un mensaje a Milei y a su Gobierno: “Se equivoca si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo lo que proponen”.

Asimismo, criticó el endeudamiento con los Estados Unidos.

“No tenemos derecho a resignarnos; el pueblo sufre, y la patria no se vende, porque el futuro no es de Milei, es del pueblo”, concluyó Kicillof.