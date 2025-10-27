Kicillof tras la derrota de Fuerza Patria: "Seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con Milei"
"El Gobierno se equivoca si festeja este resultado", dijo el Gobernador desde el búnker del oficialismo provincial.
“Agradezco al pueblo de la Provincia que dio un enorme ejemplo cívico en democrático; se votó en paz. También a los candidatos y candidatas (SIC) de Fuerza Patria, a los intendentes e intendentas (SIC) bonaerenses por cuidar a su gente, a Sergio Massa, a Máximo Kirchner, a toda la dirigencia y organizaciones”, comenzó su alocución Axel Kicillof tras el triunfo libertario en la Provincia y a nivel nacional.
También le agradeció “especialmente” a Cristina Kirchner, “injustamente presa”, y a toda la militancia organizada por “el trabajo y el esfuerzo”.
Además, destacó: “Los resultados son muy ajustados, con una mínima diferencia en nuestra contra, pero nos han permitido sumar un diputado más”.
Y envió un mensaje a Milei y a su Gobierno: “Se equivoca si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo lo que proponen”.
Asimismo, criticó el endeudamiento con los Estados Unidos.
“No tenemos derecho a resignarnos; el pueblo sufre, y la patria no se vende, porque el futuro no es de Milei, es del pueblo”, concluyó Kicillof.
