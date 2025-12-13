El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acordó con el intendente de 25 de Mayo, Ramiro Egüen, el traspaso del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Ramón Carrillo” a la órbita municipal, una decisión que puso fin a una disputa política entre ambas gestiones.

El conflicto se había iniciado el pasado 21 de mayo, cuando Kicillof inauguró el nuevo centro de salud sin la presencia del jefe comunal, quien por entonces integraba La Libertad Avanza y decidió ausentarse en señal de repudio. En aquella oportunidad, el mandatario provincial expresó su malestar por la ausencia del intendente en un acto destinado al cuidado de la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad.

Tras meses de tensiones y con la situación incluso judicializada, las partes lograron acercar posiciones. En una conferencia de prensa, Egüen destacó el rol de los intermediarios que facilitaron el acuerdo y agradeció al Fiscal de Estado bonaerense, al ministro de Gobierno Carlos Bianco y al propio gobernador por “buscar una solución institucional y política”.

Por lo tanto, el municipio asumirá la prestación del servicio de salud e integrará el CAPS al sistema sanitario local. En ese marco, los consultorios externos del Hospital Municipal “Saturnino E. Unzué” serán trasladados a las nuevas instalaciones, con el objetivo de descomprimir la atención en el nosocomio.

Egüen aclaró que el acuerdo no implica un acercamiento político-partidario con la Provincia. “Seguimos teniendo las mismas diferencias políticas, pero nos enfocamos en el rol institucional que cada uno tiene. Esto es un acto de diálogo institucional y madurez política”, remarcó.

La controversia se originó en el esquema habitual de las obras financiadas con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde la Provincia asume la construcción y el municipio debe conformar los equipos médicos. Ante la negativa inicial del Ejecutivo local, el Gobierno bonaerense se hizo cargo también de la atención para garantizar el funcionamiento del centro. Con el traspaso acordado, esa situación quedó finalmente resuelta.

Un centro clave para la atención sanitaria

El CAPS “Ramón Carrillo” demandó una inversión de $1.255 millones y beneficia a unos 36 mil vecinos y vecinas de 25 de Mayo. El edificio cuenta con seis consultorios (cuatro de atención general, uno odontológico y uno ginecológico) además de áreas de administración y dirección, enfermería, vacunatorio, farmacia con depósito de medicamentos, gabinete de oxígeno, grupos electrógenos, sanitarios y un salón de usos múltiples.