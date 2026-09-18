Kicillof ultima detalles de su acto en Avellaneda, donde intentará mostrar alcance federal de cara a 2027
El Gobernador bonaerense hará una demostración de fuerza este sábado al cerrar un plenario su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Avellaneda. En este sentido, buscará robustecer su figura para mostrarse como el candidato de la oposición para las presidenciables del año próximo.
En medio de la interna con Cristina Kirchner, Axel Kicillof encabezará este sábado un acto en Avellaneda y buscará mostrar fuerza territorial dentro del peronismo y, a la vez, presentar alcance federal de su espacio: El Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
En este sentido, lo acompañarán gobernadores y dirigentes de todo el país, en una apuesta que intentará sumar unas 30 mil personas.
Este lunes aparecieron afiches en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires convocando al plenario, bajo la consigna “Organizar la Esperanza”. La actividad se realizará en la sede que la Universidad Tecnológica Nacional tiene en Villa Domínico, y para muchos será el lanzamiento presidencial tácito de Kicillof.
El encuentro comenzará a las 11.00 y contará con diez espacios de debate sobre temas como educación pública, salud, seguridad, trabajo, cultura y obra pública. El cierre estará a cargo del Gobernador bonaerense, tras la elaboración de un documento final.
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