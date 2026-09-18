En medio de la interna con Cristina Kirchner, Axel Kicillof encabezará este sábado un acto en Avellaneda y buscará mostrar fuerza territorial dentro del peronismo y, a la vez, presentar alcance federal de su espacio: El Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

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En este sentido, lo acompañarán gobernadores y dirigentes de todo el país, en una apuesta que intentará sumar unas 30 mil personas.

Este lunes aparecieron afiches en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires convocando al plenario, bajo la consigna “Organizar la Esperanza”. La actividad se realizará en la sede que la Universidad Tecnológica Nacional tiene en Villa Domínico, y para muchos será el lanzamiento presidencial tácito de Kicillof.

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El encuentro comenzará a las 11.00 y contará con diez espacios de debate sobre temas como educación pública, salud, seguridad, trabajo, cultura y obra pública. El cierre estará a cargo del Gobernador bonaerense, tras la elaboración de un documento final.

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