El gobernador bonaerense Axel Kicillof tiene previsto visitar la provincia de Corrientes el próximo miércoles 3 de junio en medio del reordenamiento político opositor de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

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Según trascendió, la agenda del mandatario combinará actividades institucionales, encuentros con sectores productivos y una presentación académica, mientras desde el peronismo local buscan evitar que la visita quede reducida a una señal exclusivamente partidaria.

De acuerdo a lo publicado por Perfil, las autoridades del Partido Justicialista correntino ya trabajan en el armado logístico de la recorrida y descartaron la realización de un acto masivo de militancia.

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El itinerario preliminar contempla reuniones con representantes de la Cámara de Comercio de Corrientes y de la Federación Económica de Corrientes (FEC), además de encuentros con productores periurbanos. Incluso, no descartan una recorrida por la localidad de Empedrado.

La visita se da en un contexto político sensible para el peronismo y para los sectores opositores al gobierno nacional de Javier Milei, donde Kicillof aparece como uno de los dirigentes con proyección nacional dentro de Unión por la Patria.

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Sin embargo, desde el PJ correntino aclararon que el foco estará puesto principalmente en el perfil académico e institucional del mandatario bonaerense. En ese marco, Kicillof presentará su libro “De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste, aunque todavía resta definir en cuál de las sedes de la capital provincial se realizará la actividad.

Uno de los puntos que genera mayor expectativa es la posibilidad de un encuentro institucional entre Kicillof y el gobernador correntino Juan Pablo Valdés. Desde el PJ local señalaron que las áreas de ceremonial y protocolo de ambas administraciones ya mantienen conversaciones para avanzar en la organización de una reunión bilateral.

En caso de concretarse, ambos mandatarios podrían firmar un convenio de colaboración mutua entre las provincias de Buenos Aires y Corrientes, priorizando una agenda federal e institucional pese a las diferencias políticas entre ambos espacios.