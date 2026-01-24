El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este sábado de una jornada de formación, sensibilización y prevención de incendios forestales en el marco del VII Rover Moot Nacional, el campamento scout que reúne a más de 4.500 jóvenes de entre 18 y 22 años de todo el país en el Parque Miguel Lillo de Necochea.

La actividad estuvo centrada en compartir la jornada con los jóvenes y en acompañar las instancias formativas vinculadas a la gestión del riesgo ambiental.

Durante la recorrida, Kicillof estuvo acompañado por el intendente Arturo Rojas; el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; y la funcionaria provincial Andrea Cáceres, del área de Niñez y Adolescencia. También participaron autoridades del movimiento scout y funcionarios provinciales de áreas vinculadas a la prevención y las emergencias.

En el plano local, formaron parte de la actividad los concejales Silvia Blanco y Julián Kristiansen, ambos del espacio Fuerza Patria; el consejero escolar Mateo Boncore, también de Fuerza Patria; y la concejal Gabriela Espinosa, del bloque Nueva Necochea.

Kicillof recorrió las instalaciones del campamento, dialogó con organizadores y jóvenes participantes, y se mostró impactado por el estado del Parque Miguel Lillo y el despliegue del evento. En ese marco, destacó especialmente los valores que promueve el movimiento scout y el fuerte sentido colectivo que atraviesa la experiencia.

Durante el intercambio con la prensa, el gobernador subrayó que el encuentro representa una experiencia que va a contramano del clima social actual. Señaló que participan miles de jóvenes con conciencia solidaria, vocación de ayuda y compromiso con los demás, y remarcó que ese mensaje es “todo lo contrario a los discursos basados en el individualismo” que hoy circulan.

En ese sentido, valoró el rol de las juventudes y adolescencias presentes en el Rover Moot Nacional y sostuvo que el movimiento scout expresa valores ligados a la vida comunitaria, la solidaridad y el compromiso social.

Simulacro aéreo y formación en incendios forestales

Como parte de la jornada, se realizó un simulacro de prevención y combate de incendios forestales que incluyó la intervención de un helicóptero de la Policía Bonaerense. La aeronave partió desde el campo scout hacia el río Quequén, tomó agua y regresó en pocos minutos para realizar una práctica de descarga en el parque, en una demostración operativa de la capacidad de respuesta aérea ante emergencias ambientales.

La actividad se completó con una charla informativa sobre las tareas que realizan los brigadistas forestales y una exposición de materiales específicos utilizados en acciones de gestión del riesgo, en línea con las políticas provinciales de prevención.

La visita se inscribe en el Plan de Contingencia para el Manejo del Fuego que la Provincia despliega en el marco del Operativo de Sol a Sol, bajo la coordinación de la Dirección Provincial de Defensa Civil. El dispositivo cuenta con la participación de 17.550 bomberos voluntarios, 1.040 bomberos de la Policía bonaerense y un cuerpo específico de 518 bomberos voluntarios especializados en incendios forestales.