En referencia al caso de la nena Kim Gómez, el gobernador destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad de la provincia que “en tres horas atrapó al asesino de 17 años, pero que debía haber estado preso y sin embargo estaba libre y cometió este delito”. “Desde el primer momento acompañamos en su dolor a la familia y acompañamos también el pedido de justicia”, agregó.

En ese marco, adelantó que denunciará al presidente penalmente tras su mensaje de pedido de renuncia e intervención: “Instruí al asesor de Gobierno para que junto con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional de la provincia”.

Respecto a la situación actual de seguridad en el distrito, Kicillof insistió que “el incremento de la violencia y el crimen está hoy asociado al narcotráfico”. “La provincia de Buenos Aires, como se sabe, no produce droga. Para llegar a nuestros barrios tiene que recorrer 1.500 kilómetros y tiene que atravesar fronteras nacionales. Esto es responsabilidad del gobierno nacional. Y aunque nosotros, para que se entienda bien, busquemos, desbaratemos, ataquemos los puntos de venta del narcomenudeo, si siguen en pie las organizaciones criminales del narcotráfico, vuelven a instalarse esos puntos de venta”, señaló.

“Por tanto, lo digo con total claridad, Milei es el principal responsable del narcotráfico. Por eso es que lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina, en la mía, donde quiera. Esta mañana, muy temprano, el Presidente decidió responder a esa invitación, pero no lo hizo ni con una convocatoria ni con una propuesta concreta, sino que respondió con un mensaje de Twitter cargado de violencia y de amenazas. En su mensaje amenaza con intervenir la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué lo hace? Miren, ha habido durante el día de hoy varias especulaciones. Algunos lo asocian con un intento de tapar y ocultar el escándalo de la estafa de corrupción internacional con criptomonedas de la que es protagonista”, afirmó.

Y añadió: “Tal vez no se dio cuenta de la enorme gravedad que tiene amenazar con una intervención federal a una provincia argentina con sus autoridades democráticamente electas hace poco tiempo, además, y por una inmensa diferencia en las elecciones.”

En otro tramo de su alocución sin preguntas, Kicillof indicó que “el problema acá no es de las leyes que no determina el Poder Ejecutivo, es la justicia y cómo se imparte y cómo se aplican esas leyes que tampoco corresponden al Poder Ejecutivo. Nuestra policía lo había apresado, no decidimos ahí si queda preso o no queda preso. Tenía que estar preso, estaba libre y asesinó. Y eso es lo que tenemos que discutir para que no vuelva a ocurrir”.

Además cuestionó que Milei “no conoce” la provincia y mencionó que “hay una frontera de 200 kilómetros en Orán, en Salta, (donde) no puede controlar el contrabando”.

En referencia al tuit del presidente, el mandatario bonaerense puntualizó en que “por primera vez, por lo menos que yo haya escuchado, dio un paso más, avanza con el sueño autoritario de intervenir una Provincia donde perdió las elecciones y las perdió tanto en la PASO como en las generales como en el balotaje". En ese sentido, Kicillof agradeció las “expresiones de repudio a Milei”. “Me parece que Milei debería tener muy en claro que más allá de las diferencias que existen entre las fuerzas políticas democráticas de la Argentina, hay consensos que no se tocan, la democracia, el federalismo y la Constitución”, sostuvo.