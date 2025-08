Al inaugurar la Escuela Especial N° 536 en la localidad de Villa Elisa, el gobernador Axel Kicillof afirmó: "Es un día triste porque no es lo que pensamos o creemos, como si hubiera algo escrito en algún lado, mientras Milei veta una ley que ayuda a los discapacitados de Argentina, en la Provincia inauguramos esta escuela especial".

En ese marco, precisó que "la Provincia tiene 684 establecimientos para chicos y chicas con discapacidades, concurren cerca de 90 mil estudiantes, 17 mil docentes. Creo que es uno de los componentes más importantes de nuestro sistema educativo".

Con respecto a este establecimiento, puntualizó: "Venía de la etapa anterior, se había destinado a jardín maternal, se inauguró pero sin concluir, lo que nunca se pudo utilizar. Se recuperó lo que estaba abandonado y se le dio esta utilización".

Seguidamente, Kicillof aseguró: "Es importante marcar el contraste" porque “hoy se vetó una ley que iba a acompañar a las familias que tienen algún miembro con discapacidad”.

"Si uno lo mira por la magnitud, no fue por razones presupuestarias. Si vemos lo que se ha pagado de intereses para sostener el dólar, aumentar las tasas de interés, termina siendo muy perjudicial. Se gasta mucha plata en eso, hay plata para sostener la timba, pero no para jubilados ni discapacitados. Eso no marca una cuestión solamente presupuestaria, sino las prioridades, a qué intereses se responde, qué se busca representar y cuáles son las urgencias", concluyó.

